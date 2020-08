Belgische bondscoach Verbrugghe moet EK wielrennen verlaten na uitstapje

Hulst krijgt dependance van X-treme (en wellicht een MTB-par­koers)

24 augustus HULST - In navolging van het succes van de dependance Vlissingen opent mountainbikevereniging X-treme ook een dependance in Hulst. Directe aanleiding is de massale opkomst bij de wielerclinics rond de Vestingcross. ,,Hulst heeft een wielercultuur en verdient onze steun”, aldus Patrick Vader, de voorzitter van X-treme.