België naar Davis Cup Finals, Federer-loos Zwitserland niet

Eindsprint Anita de Ridder voorkomt nieuwe sof voor TOP

16:55 MIDDELBURG - Op papier was hekkensluiter SDO een lekkere tegenstander voor de korfballers van TOP Arnemuiden om de wrange nasmaak van het verlies tegen DSC weg te spoelen. In de praktijk was het echter alles behalve een makkie. Met een treffer in de slotseconden voorkwam Anita de Ridder een nieuwe sof voor de Arnemuidse hoofdklasser: 17-18.