Belg voorkomt clash tussen Van Barneveld en Van Gerwen bij Players Championship 8

Van Gerwen wist in de derde ronde wel te winnen van De Vos: 6-3. Mighty Mike was vervolgens in de achtste finales ook te sterk voor Danny Noppert: 6-3. Later vanmiddag neemt Van Gerwen het in de kwartfinales op tegen Brendan Dolan. Jermaine Wattimena (3-6 tegen Luke Humphries) en Danny Jansen (4-6 tegen Dolan) verloren bij de laatste 16 van het vloertoernooi in Duitsland.