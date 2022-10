Bekijk hier alle goals van de Champions League

Barcelona wacht ‘finale’ tegen Inter: Frenkie de Jong kan rekenen op speeltijd

Barcelona gaat alles doen om een vroege uitschakeling in de Champions League te voorkomen. Dat zei coach Xavi in aanloop naar het duel in de groepsfase van woensdag met Inter. ,,Het is een soort finale voor ons. We moeten winnen. Het is eigenlijk beschamend dat we in deze situatie verzeild zijn geraakt.”

