Bedwinger Van de Zandschulp bereikt halve finales in Rotterdam

Rittensche­ma | Merijn Scheper­kamp en Kai Verbij halverwege programma op 500 meter

Merijn Scheperkamp komt morgen bij de Olympische Spelen in Peking op de 500 meter in rit 8 uit tegen de Chinees Tao Yang. Voor de 21-jarige Nederlandse sprinter is het zijn debuut op de Spelen. Kai Verbij neemt het in de daaropvolgende rit op tegen de Rus Roeslan Moerasjov.

16:24