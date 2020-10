Becker verwerpt beschuldigingen in Londense rechtbank

De bijzondere reis van Jarreau Manuhuwa

21 oktober OOST-SOUBURG - Zou het pad dat hij heeft afgelegd uniek zijn? Of zouden er meer voetballers zijn die in bijna iedere amateurklasse hebben gespeeld? Jarreau Manuhuwa hoort in ieder geval in een bijzonder rijtje voetballers, want hij speelde in de afgelopen negen jaar in de vierde, derde, tweede en eerste klasse. Het laatste niveau bleek niet zijn plafond te zijn, want via de hoofdklasse en de derde divisie is hij dit seizoen in de tweede divisie aanbeland. En, niet onbelangrijk: opnieuw als basisspeler.