Becker beweert nog recht te hebben op 100.000 euro en sleept oud-manager voor de rechter

Nederlaag voor De Nooijer en Bliek in Amsterdam

27 november AMSTERDAM - Na twee overwinningen op rij moest FC Dordrecht maandagavond weer eens een nederlaag slikken in de Jupiler League. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer verloor in Amsterdam van Jong Ajax (3-0). Julius Bliek, deze zomer overgekomen van Kloetinge, had opnieuw een basisplaats en speelde de hele wedstrijd.