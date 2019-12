Beaton stunt tegen Wade en bereikt voor eerst in 16 jaar laatste 16 op WK

Voor de 55-jarige Beaton, in 1996 wereldkampioen bij de BDO, was het een bijzondere avond, want hij haalde zo voor het eerst in 16 jaar de laatste 16 op het WK. De speler met de meeste WK’s achter zijn naam, was bijzonder blij met zijn prestatie. ,,Volgend jaar is mijn dertigste deelname, maar ik geniet er elke keer weer van. Het wordt wel steeds moeilijker, maar zo’n avond als deze daar doe ik het voor.”