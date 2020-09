BDO houdt na 47 jaar op te bestaan: ‘Wat er vooral verloren gaat is veel mooie historie’

,,Ik heb nog geen officieel bericht gekregen dat de BDO stopt, maar het heeft er alle schijn van en het verbaast me niet”, zegt Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Darts Bond (NDB). Hij denkt dat de gevolgen te overzien zullen zijn. ,,Het ging al jaren bergaf, het laatste WK van de BDO werd al niet meer in het beroemde Lakeside-complex gehouden. En er was mis-management. Wij organiseren al jaren een groot toernooi, het Dutch Open Darts. Daar waren BDO-rankingpunten te verdienen. Kort voor de laatste editie in februari werden we geconfronteerd met voorwaarden die we halverwege het seizoen moesten zien te implementeren en die onmiddellijk negatieve financiële gevolgen voor ons zouden hebben. Toen hebben we aangegeven dat we afzagen van de BDO-ranking. Soms is verandering noodzakelijk, maar doe dat dan aan het begin van het jaar of in ieder geval in goed overleg. En dat is maar één voorbeeldje.. Wat er vooral verloren gaat aan de BDO is veel mooie historie.”

Volgens Engelbertink neemt de World Darts Federation (WDF) nu de touwtjes in handen voor wat betreft de breedtesport. ,,Achter de schermen werd daar al over gesproken.” En volgens de NDB-directeur zal de profbond PDC, waar vrijwel alle grote darters bij actief zijn, vermoedelijk hulp bieden indien nodig. ,,Want zij zijn er bij gebaat dat de basis van het darts overeind blijft. Daar moeten de nieuwe Michael van Gerwens uit voortkomen. Die zijn er niet zomaar opeens.”

Engelbertink hoopt en vermoedt dat de PDC bijvoorbeeld de beste darters van de WDF zal uitnodigen om mee te doen aan de Grand Slam of Darts. ,,De WDF zal een nieuw rankingsysteem optuigen en ook een nieuw WK organiseren en nog een groot toernooi waar wat geld te verdienen is.”

Engelbertink heeft er vertrouwen in dat het goed komt. ,,Voor ons staan de spelers op de eerste plaats. Hen gunnen we een professioneel en interessant circuit. We zullen er dan ook alles aan doen om te kijken hoe we dit samen met andere landen en de wereldbond kunnen bieden. De BDO heeft een mooie historie, maar soms zijn veranderingen goed. Ik denk dat dat in dit geval zo is.”

Raymond van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de BDO. Daarna volgden Jelle Klaassen (2006) en Christian Kist (2012) nog. Wayne Warren was begin dit jaar de laatste wereldkampioen bij de BDO. Het toernooi werd toen gehouden in een zaaltje in de O2 Arena in Londen en niet meer in de Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey. Het totale prijzengeld was 164.000 pond, terwijl dat in de jaren daarvoor altijd nog boven de 300.000 euro lag.

Volledig scherm Raymond van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de BDO. Daarna volgden Jelle Klaassen (2006) en Christian Kist (2012) nog. © Guus Schoonewille