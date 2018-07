BBC vindt zege Bertens 'unbelievable'

Sandra Temmerman 'ont-wik­kelt'

7 juli SLIJKPLAAT - Voormalig topzwemster Sandra Temmerman (38) is zich aan het ‘ont-wikkelen’. Ze is bezig te ontdekken op welke manier ze het beste kan bijdragen aan een ,,iets mooiere wereld”. Een onderdeel van die lange zoektocht was het schrijven van een scriptie over ‘nieuw leiderschap binnen de georganiseerde sport’. ,,Tijdens het onderzoek leerde ik ook veel over mezelf.”