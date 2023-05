Bayern verliest en legt rode loper uit voor Dortmund

DERDE KLASSE A Aron Wattel slaat toe in de slotminuut: dubbel feest bij kampioen Seroosker­ke

Precies op de dag dat de voetbalvereniging Serooskerke 75 jaar bestond, veroverde het vlaggenschip het kampioenschap in de derde klasse A. Een jaar na de degradatie is ‘Seroos’ weer terug in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. Een doelpunt in blessuretijd van Aron Wattel voorkwam een 0-1-nederlaag tegen Luctor Heinkenszand.