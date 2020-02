Bautista Agut verrassend onderuit tegen landgenoot

Pattinama-Kerkhove na comeback ook solo een ronde verder in Caïro

17:59 CAÏRO - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhoven heeft de twee ronde bereikt van het ITF100-toernooi in Caïro. De Zierikzeese had in de Egyptische hoofdstad een comeback nodig om thuisspeelster Sandra Samir, die een wildcard had gekregen, in drie sets te verslaan.