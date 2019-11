Bautista Agut trekt zich terug bij Spanje na overlijden vader

NECROLOGIE Joop Nicodem legde het fundament voor topbiljart in Zeeland (1939-2019)

20 november VLISSINGEN - De Zeeuwse biljartwereld verloor deze week de grondlegger van het topbiljarten in de provincie. Op 80-jarige leeftijd overleed Joop Nicodem, geboren in Rotterdam maar al sinds de jaren zestig wonend in Goes.