Bautista Agut pakt de titel in Doha

De 30-jarige Spanjaard pakte op het hardcourt in Qatar zijn negende ATP-titel. Hij hield een opvallende traditie in stand. Al vier jaar lang begint Bautista Agut steeds met een toernooizege in januari. In 2016 en 2018 was hij in de aanloop naar de Australian Open de beste in Auckland, in 2017 pakte hij de titel in Chennai. ,,Het was een fantastische week voor me’', zei Bautista Agut, die met Stan Wawrinka en Djokovic twee grandslamwinnaars versloeg.