'Bau' de klimgeit, Mayweather pocht met zijn geld

McGregor geniet van vakantie in Ierland

Het is inmiddels al weer bijna een jaar geleden dat Conor McGregor het opnam tegen Floyd Mayweather. De Ier kwam daarna vooral negatief in het nieuws. Zo gooide hij in april een steekwagen door een bus waar een aantal vechters in zat. The Notorious laat het niet aan zijn hart komen, en geniet van een rondje op de jetski in zijn thuisland.