Barty vroegtijdig uitgeschakeld en zet nummer 1-positie op het spel

De kans is heel groot dat er volgende week een nieuwe speelster de wereldranglijst aanvoert. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, ging al in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Toronto onderuit. Het werd 6-7, 6-3 en 6-4 voor Sofia Kenin uit de Verenigde Staten. Naomi Osaka en Karolina Pliskova ruiken bloed.

Osaka, Pliskova of Barty?

Zij kunnen de nummer 1-positie overnemen van Barty, die vorig jaar ten koste van Kiki Bertens de halve finales bereikte in Toronto. De Australische speelster had dus veel punten te verdedigen, maar slaagde daar niet in. Als Osaka woensdag haar openingswedstrijd tegen Tatjana Maria weet te winnen, is Barty haar leidersplaats hoe dan ook kwijt. Osaka heeft de beste papieren om opnieuw de nummer 1 van de wereld te worden, maar ook Pliskova is nog in de race.



Als Pliskova namelijk de halve finales bereikt en Osaka voor de kwartfinales sneuvelt is Pliskova de nieuwe lijstaanvoerder. Mocht Osaka wel de kwartfinales of zelfs de finale bereiken, dan moet Pliskova het toernooi winnen om weer de beste van de wereld te worden.

Veel scenario's

De kans is ook aanwezig dat Osaka haar openingswedstrijd verliest. In dat geval heeft Pliskova aan het bereiken van de halve finales genoeg om de nummer 1-positie over te nemen van Barty. Mocht Pliskova daar niet in slagen, blijft Barty voorlopig de nummer 1 van de wereld.



Osaka nam in januari na de door haar gewonnen Australian Open de eerste plaats over van Simona Halep. Na 21 weken raakte ze die plek kwijt aan Barty, winnares van Roland Garros.

Naomi Osaka kan weer de nummer 1 van de wereld worden.