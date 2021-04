Barty treft Svitolina in halve finale Stuttgart, ook Halep door

Voor Barty is het haar eerste tennistoernooi in Europa sinds Wimbledon in 2019. In de halve finales treft ze Elina Svitolina uit Oekraïne. De als vierde geplaatste tennisster versloeg in een lange partij de Tsjechische Petra Kvitova, de winnares van het toernooi in 2019: 6-7 (4), 7-5, 6-2. Kvitova had in de tweede set twee matchpoints.



In de andere halve finale treft Simona Halep de winnares van de partij tussen Anett Kontaveit uit Estland en Arina Sabalenka uit Wit-Rusland. De als tweede geplaatste Roemeense rekende zelf in iets meer dan een uur af met Ekatarina Alexandrova: 6-1, 6-4.