Barty sluit tennisjaar ondanks lange absentie af als nummer 1

Djokovic in 78 minuten klaar met Schwartz­man

17:04 Novak Djokovic is op de ATP Finals in Londen begonnen met een overtuigende overwinning. De vijfvoudig kampioen liet in zijn eerste groepswedstrijd de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 9 van de wereld, met 6-3 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 78 minuten.