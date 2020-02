Barty rekent in Doha rap af met Duitse qualifier

Goes-topscorer Schalkwijk maakt overstap naar Hoek

17:31 VLISSINGEN - De kogel is door de kerk. Steve Schalkwijk speelt met ingang van komend seizoen voor Hoek. De 27-jarige topscorer van Goes, in de derde divisie goed voor 18 doelpunten, zet deze week zijn handtekening en maakt deze zomer de overstap naar de Zeeuws-Vlaamse club. Hij is de eerste nieuwe speler voor Hoek voor volgend seizoen.