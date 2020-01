Barty naar vierde ronde na winst op Rybakina

Vraagte­kens voor Van den Houten na duel met Ajax: ‘Geen flauw idee waar die schoenen zijn’

23 januari AMSTERDAM - De uit Goes afkomstige Thomas van den Houten, oud-speler van onder meer Goes en Hoek, stapte na een kort nachtje donderdagochtend vroeg weer het kantoor van zijn werkgever Global Enterprises Partners binnen. ,,Ik heb niet heel veel geslapen’’, vertelde hij nog geen twaalf uur na het laatste fluitsignaal in de Arena. ,,Het was een fantastische ervaring, tegen een elftal dat echt next level is.’’ Maar hoe zat het nou met die schoenen?