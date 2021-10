Barty meldt zich af voor WTA Finals en beëindigt tennisseizoen

,,Ik wil iedereen graag laten weten dat ik niet meer in actie kom in 2021 en ook de WTA Finals in Mexico laat schieten. Het was een moeilijke beslissing voor me, maar ik moet de voorkeur geven aan mijn lichaam en het herstel na het seizoen 2021. Ik ga me focussen op een sterke voorbereiding voor de Australische zomer”, meldde de 25-jarige Barty in een verklaring.

De afmelding van Barty komt niet geheel onverwacht. De Australische kwam onlangs al niet in actie op Indian Wells en haar coach, Craig Tyzzer, liet half september al doorschemeren dat Barty twijfelde over deelname aan de Finals. Hij uitte onder meer zijn ongenoegen over de omstandigheden. In Guadalajara wordt op hoogte gespeeld. “Dat lijkt me niet het beste uitgangspunt voor de beste speelsters ter wereld. Ze gaan spelen in condities die ze niet kennen, in een voor hen onbekend land en op hoogte. Ik vind het echt schandalig”, zei Tyzzer.

Barty won de WTA Finals in 2019 door Elina Svitolina uit Oekraïne in de finale te verslaan. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Dit seizoen was Barty de beste op Wimbledon. Ze pakte in Londen haar tweede grandslamtitel. In 2019 won ze al Roland Garros. Op de US Open kwam Barty begin september voor het laatst in actie. In New York werd ze in de derde ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Shelby Rogers.

De WTA Finals beginnen op 10 november.