Barty imponeert met aces en bereikt vierde ronde, Williams ook fluitend door

Binnen anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord. De als dertigste geplaatste Sakkari (24) kwam in New York nog nooit verder dan de derde ronde. Barty (23) serveerde sterk in haar derde partij. Ze liet onder meer elf aces noteren. Daarnaast benutte ze vier van haar zeven breakpoints. Sakkari wist de service van Barty maar één keer te breken. De Griekse maakte bovendien veel meer onnodige fouten: 39 tegen 23.



Barty won eerder dit jaar in Parijs met Roland Garros voor de eerste keer een grandslamtoernooi. Ze speelt in de achtste finales tegen de Française Fiona Ferro of de Chinese Qiang Wang.