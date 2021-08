Barty en Zverev winnen finales in Cincinnati

Ashleigh Barty heeft het toernooi van Cincinnati gewonnen. De Australische tennisster versloeg in de finale de Zwitserse verrassing van het evenement, Jil Teichmann. Dat deed ze in twee sets: 6-3, 6-1.

Voor Barty, de nummer 1 van de wereldranglijst, was het al de vijfde titel van dit seizoen. Ze was onder meer de beste op Wimbledon.



Teichmann kwam op een wildcard binnen en versloeg drie speelsters uit de top 12. Ze won onder meer van de Japanse Naomi Osaka en van Belinda Bencic, de Zwitserse winnares van het olympische toernooi van Tokio. Ook Karolina Pliskova, als vierde geplaatst, moest er aan geloven.

Zverev verslaat Roeblev in finale

Alexander Zverev heeft zijn eerste tennistoernooi sinds zijn olympische titel gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale van het masterstoernooi van Cincinnati de Rus Andrej Roeblev, de nummer vier van de plaatsingslijst, in twee sets: 6-2, 6-3.

Roeblev had in de halve finales zijn als eerste geplaatste landgenoot Daniil Medvedev in drie sets verslagen. De olympisch kampioen van Tokio, als derde geplaatst, had een lange driesetter nodig om de Griek Stefanos Tsitsipas te kloppen.

De finale in Cincinnati was een stuk eenzijdiger. Zverev liep uit naar een 4-0-voorsprong in de eerste set en won die eenvoudig met 6-2. Ook in de tweede set verloor Roeblev meteen zijn opslagbeurt. Met de tweede break naar 4-1 kwam de zege voor Zverev dichtbij. De Duitser serveerde voor de wedstrijd op 5-2, maar verspeelde zijn eigen opslagbeurt. Op zijn eerste matchpoint op 5-3 sloeg hij alsnog toe.

Voor Zverev is het de vijfde Masters-titel. De 24-jarige Duitser won eerder de toernooien van Rome en Montreal en won twee keer in Madrid. Dit jaar won hij naast het toernooi van Madrid ook het ATP-toernooi in Acapulco.

Met elf zeges op rij kan Zverev zich vol vertrouwen gaan opmaken voor de US Open die op 30 augustus beginnen. Vorig jaar kwam hij in New York tot de finale die hij echter verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem.

