Barty en Wang in finale WTA Elite Trophy

Lesley Kerkhove krijgt leerzame pauze opgelegd door trainers

2 november VLISSINGEN - Het geeft Lesley Kerkhove rust dat ze nu al weet dat ze in januari mag meedoen aan de kwalificaties van de Australian Open. ,,In de afgelopen vier jaar ben ik steeds tot diep in november of zelfs december doorgegaan”, vertelde de Zierikzeese tennisster gisteren. ,,Ik had daardoor eigenlijk nooit echt de tijd om goed op te laden voor het begin van het seizoen. Nu gelukkig een keertje wel.”