Barty en Pliskova met moeite naar tweede ronde US Open

De partij begon stroef voor Barty. In de eerste set had de winnares van Roland Garros veel moeite met haar opslag. Slechts 6 van haar 24 eerste opslagen sloeg ze in het servicevak. Ze werd, mede door negentien onnodige fouten, twee keer gebroken en na 28 minuten keek ze tegen een 1-0-achterstand in sets aan. Na een break op 4-3 in de tweede set liep Barty weg bij de nummer 80 van de wereld. Daarna brak het verzet van Diyas en stootte de Australische door naar de tweede ronde. Vorig jaar reikte Barty tot de vierde ronde en won ze het dubbelspeltoernooi.