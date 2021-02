Barty en Osaka beleven succesvolle rentree op de tennisbaan

Ashleigh Barty heeft bij haar eerste optreden sinds elf maanden een solide zege geboekt op Ana Bogdan. De nummer 1 van de wereld deed dat in de tweede ronde van de Yara Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Op een van de banen van Melbourne Park had de Australische Barty niet meer dan twee sets nodig tegen de Roemeense: 6-3, 6-3.

Eerder versloeg Naomi Osaka in de strijd om de Gippsland Trophy de Française Alize Cornet, eveneens in twee sets: 6-2, 6-2. De Japanse was sinds de US Open in september niet meer in actie gekomen.

Barty had na de opkomst van corona besloten thuis te blijven in Australië. In het najaar, toen er weer volop getennist werd, verdedigde ze ook haar titel op Roland Garros niet. ,,Ik heb het tennis gemist, het voelde goed vanavond”, zei ze na haar terugkeer. Barty had een bye in de eerste ronde.

Barty, die Australië na 43 jaar weer aan de titel bij de vrouwen op de Australian Open hoopt te helpen, speelt in de volgende ronde tegen de Tsjechische Marie Bouzkova.

Osaka, die in een ander toernooi in Melbourne actief is, keek ook tevreden terug op haar eerste partij na de gewonnen finale op de US Open. ,,Ik was best nerveus en heel tevreden hoe deze partij verliep”, zei de Japanse, die nu de Britse Katie Boulter treft. Zij versloeg de zestienjarige Amerikaanse Coco Gauff.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © EPA

Volledig scherm Katie Boulter. © AP