Barty en Keys naar kwartfinales in Parijs

HET LAATSTE WOORD Organisa­tor Jaco Moerdijk: ‘De Hart voor Erremuu-cup wordt groter en groter’

12:00 ARNEMUIDEN - Met de speciale ‘Girls night’ is afgelopen vrijdag het startschot gegeven voor alweer de zesde editie van de ‘Hart voor Erremuu cup’. Begon het toernooi nog tamelijk kleinschalig, is het in de tussentijd uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daar buiten.