Barney steunt Wright in zijn jacht op wereldtitel: ‘Ik moet geen Mister Nice Guy meer zijn’

,,Hij zei dat ik meedogenlozer moest worden, niet Mister Nice Guy moet willen zijn. En dat ik dan wereldkampioen kan worden. Ik denk dat hij gelijk had”, aldus Wright, die een slecht track record heeft tegen zijn opponent in de eindstrijd: Michael van Gerwen. ,,Maar Michael heeft geen indruk op me gemaakt dit toernooi. Hij gooit bagger”, stelde ‘Snakebite', die een maand geleden na een demonstratiepartij in Duitsland al tegen Van Gerwen zei dat ze elkaar in de WK-finale zouden tegenkomen. Zijn zelfvertrouwen haalt Wright uit het feit hij sinds kort met nieuwe pijlen gooit. ,,Speciaal voor dit WK gemaakt.”

Niet klaar

Ook in 2014 stonden Van Gerwen en Wright tegenover elkaar in de WK-finale. Toen won Van Gerwen vrij eenvoudig. ,,Toen was ik nog niet klaar om wereldkampioen te worden, nu wel”, aldus Wright. ,,Destijds had Michael er al een verloren WK-finale op zitten. Dat was in zijn voordeel en dat heeft hij nu niet meer.”