Barney op z'n hoede: We hebben allemaal Lim gezien

Maandagavond feliciteerde Van Barneveld collega Paul Lim op Twitter na diens gewonnen wedstrijd op Mark Webster. Tegelijkertijd was het voor Van Barneveld in aanloop naar zijn eerste ronde een geheugensteuntje. ,,Je kunt niets meer als vanzelfsprekend aannemen. We hebben allemaal Paul Lim zien winnen. Die man is 63 jaar. Maar het gaat dus niet om leeftijd. Het gaat om wat je ervoor doet en hoe je presteert op het podium.”



Heel eerlijk: de 50-jarige Hagenaar kende Richard North, zijn tegenstander in de eerste ronde, nauwelijks. En Van Barneveld won uiteindelijk ook vrij eenvoudig. Het werd 3-0. ,,Maar toch was ik van tevoren gefocust en gewaarschuwd. Kijk, hij was heel snel opgeklommen op de ranglijst. Misschien heeft alleen Rob Cross een nog meer bijzondere opmars achter de rug. Dan weet je gewoon dat iemand heel goed staat te gooien en dat je op je hoede moet zijn. Nou, dat was ik dus ook. Ik heb met Webster, James Wade, Dave Chisnall en Stephen Bunting al genoeg topspelers eruit zien vliegen.”