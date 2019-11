‘Barney’ meldt zich af voor Grand Slam of Darts

De Hagenaar werd zondag laat in de middag in de kwartfinales van de World Series of Darts in Amsterdam uitgeschakeld waardoor hij de kans op directe plaatsing misliep. Nu had ‘Barney’ vanochtend naar Engeland moeten vliegen om daar nog dezelfde dag in actie te komen.

,,Raymond trok het niet. Hij moest na een zwaar weekend vanochtend om 10 uur in het vliegtuig zitten om dan na een lange reis zich ‘s avonds in Wigan proberen te kwalificeren”, aldus zijn manager Jaco van Bodegom. Van Barneveld had bij het bereiken van de finale in Amsterdam een ticket voor het Grand Slam veroverd. ,,En als hij zaterdag was uitgeschakeld of zondag overdag, dan was hij zeker nog gegaan. Dit werd te onrustig.”