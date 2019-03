Barney leeft op met finaleplaats op vloertoernooi

De scheiding van zijn vrouw Silvia en de ronduit slechte prestaties van 'Barney’ in de Premier League Darts leken een voorteken voor een slecht laatste jaar. In die Premier League is Van Barneveld hekkensluiter, met nul overwinningen na zes partijen.



Tijdens het vloertoernooi in Wigan, waar 128 darters punten proberen te behalen voor hun positie op de wereldranglijst, ging het een stuk beter met de Nederlandse dartlegende. Hij won al zijn partijen, tot de finale, waarin Adrian Lewis te sterk was. Voor Lewis was het zijn eerste PDC-titel in zo'n twee jaar. Tijdens Players Championship 8 ontbraken Michael van Gerwen en Rob Cross.