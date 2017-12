Barney ijzig kalm en overtuigend naar de zege

Tant kondigt vertrek aan na bekerechec tegen Baronie

22:52 HOEK - Nu de prestaties van Hoek in de competitie ver achterblijven bij de verwachtingen, was de districtsbeker nog de enige kans op een prijs. De hoofdklasser won de beker in mei van dit jaar en wilde dat succes graag herhalen. Die kans krijgt het echter niet, omdat het zichzelf tegen Baronie weer eens in de voet schoot. Hoek kwam niet verder dan (2-2), liet tegen tien man weer veel kansen onbenut en verloor ook nog eens na strafschoppen. Na afloop maakte Jannes Tant bekend dat hij aan zijn laatste maanden bij de club bezig is.