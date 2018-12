Barney gaat in laatste jaar vol voor WK, inclusief vloertoernooien

De vijfvoudig wereldkampioen vloog er op het WK dat momenteel in Londen aan de gang is al direct uit. Het was daardoor onzeker of ‘Barney’ het nog wel kon opbrengen om nog een jaar door te gaan, ook omdat hij keldert op de wereldranglijst en daardoor niet meer automatisch zeker is van deelname aan de grote toernooien. Op RTL7 toonde hij zich vanavond echter strijdbaar.



,,Ik heb alles overwogen. Van nu stoppen zou ik misschien wel de rest van mijn leven spijt krijgen, dan is er geen weg meer terug’', aldus Van Barneveld. ,,Alleen de World Series en de Premier League spelen, is voor mij ook geen optie. Ik wil naar het WK toe en daar ga ik alles voor opzijzetten. Al moet ik daar dieper dan diep voor gaan. Ik geef niet op. Ik zal hier en daar wat aanpassingen moeten doen, zeker in het demonstratiecircuit. Ik ga terug naar de vloertoernooien. Hopelijk kan ik het nog een jaar laten zien en mooie dingen doen. Het wordt toch wat meer loslaten en genieten.’’



Van Barneveld had voorafgaand aan het WK al aangekondigd dat 2019 zijn laatste jaar wordt. De Hagenaar liet zich verrassen door de onbekende Litouwer Darius Labanauskas. ,,Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik niet mee heb gedaan aan het WK. Ik was er niet klaar voor’', zegt Barney bijna twee weken later.



Hij hoopt nu op een uitnodiging voor de Premier League, de competitie waar tien topdarters aan mogen meedoen. Van Barneveld is wel afhankelijk van een wildcard van de PDC. ,,Het halen van de voorrondes van het WK is mijn doelstelling‘’, zei hij licht grappend.