'Barney' en wereldkampioen Cross winnen op de Masters

Goes moet uit dal zien te klimmen

26 januari GOES - Nog altijd is er geen echte tweedeling te zien tussen de bovenste plaatsen en de middenmoot in de zondag-hoofdklasse. Goes-trainer Rogier Veenstra verwacht over drie à vier weken een duidelijke splitsing waar te nemen. ,,We moeten ervoor zorgen dat we aan de goede kant van de ‘streep’ terechtkomen."