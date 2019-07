‘Barney’ en Van Gerwen darten op de Zwarte Cross: ‘Houd die helm op!’

Heleen Hage won vier etappes en werd tweede in de Tour Féminine: ‘Ik was nog nooit een berg opgereden’

19:00 Op vrijdag 19 juli wordt op een heuvelachtig circuit in Paul de zesde editie van La Course gereden. De vrouwen rijden over hetzelfde parcours dat de mannen later die dag in de individuele tijdrit afleggen. De vrouwen doen de ronde vijf keer, zodat de totale afstand 120 kilometer bedraagt. In de jaren tachtig hadden de vrouwen hun eigen Tour de France, drie weken lang. Heleen Hage uit Sint Maartensdijk legde bij de eerste editie in 1984 beslag op de tweede plaats en koestert nog altijd de goede herinneringen.