Barça in Spakenburg? 1 aprilgrappen in de sport

Goes wil tegen UDI'19 afrekenen met verleden

30 maart MIDDELBURG - Goes treft dit weekend UDI’19 in de zondag-hoofdklasse. Het duel vindt voor de verandering op zaterdag plaats. ,,Dat is een bewuste keuze”, meent trainer Rogier Veenstra. Dinsdag moeten zijn manschappen opnieuw aan de bak. In de kwartfinale van de districtsbeker is Sliedrecht de tegenstander.