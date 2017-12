Badr Hari maakt rentree en stapt opnieuw in GLORY-ring

Dikke nederlaag TOP, Swift blijft stunten

21:07 ALPHEN AAN DEN RIJN - De korfballers van TOP Arnemuiden hebben de koppositie in de hoofdklasse niet meer alleen in handen. Ze leden zaterdagavond bij Tempo de eerste nederlaag van het zaalseizoen. Het uitduel in Alphen aan den Rijn eindigde in 34-23 Tempo en DeetosSnel, de concurrent die ook won, staan nu eveneens op 8 punten.