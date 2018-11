Bach roemt organisatie Tokio 2020: Ik ben onder de indruk

Jaimy Pleijte gaat als een speer langs de zijlijn

7:00 MIDDELBURG - Hij voetbalde zelf in de jeugd van Zeelandia Middelburg, was bij die club toen ook actief als scheidsrechter en kwam er als A-junior achter dat hij fluiten eigenlijk leuker vond dan zelf voetballen. Vier jaar geleden leidde Jaimy Pleijte zijn eerste wedstrijd voor de KNVB, RCS C1 tegen RBC C1. Twee seizoenen terug maakte hij de switch naar de rol van assistent-scheidsrechter en sindsdien is het hard gegaan met de 23-jarige Middelburger. Zaterdag debuteerde hij in de tweede divisie, op het zo goed als lege Kasteel van Sparta.