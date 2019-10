Babos of qualifier voor Bertens in Moskou

Na dikke thuisneder­laag wacht Goes al zeven duels op een overwin­ning

17:01 GOES - Goes had zaterdagmiddag op eigen veld weinig te vertellen tegen Excelsior’31 in de derde divisie. De uiteindelijke 4-0-nederlaag betekende alweer de zevende competitiewedstrijd op rij zonder zege voor Goes.