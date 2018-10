Babos en Mladenovic winnen WTA Finals in dubbelspel

Jesper Jobse strandt met Amsterdam in zicht van de haven

11:54 PEKING - Basketballer Jesper Jobse is met team Amsterdam in de halve finale gestrand bij de 3x3 World Tour Final in China. In een bloedstollend spannende strijd moest hij met zijn ploegmaats zijn meerdere erkennen in Riga Ghetto uit Letland.