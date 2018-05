Azarenka al klaar op Roland Garros, Kvitova met moeite verder

Wawrinka, finalist van 2017, ligt er in Parijs al uit

14:49 Roland Garros is voor Stan Wawrinka alweer voorbij voor het toernooi in Parijs goed en wel is begonnen. De Zwitserse winnaar van 2015 en finalist van vorig jaar verloor vanmiddag in de eerste ronde in vijf sets (2-6, 6-3, 6-4, 6-7, 6-3) van de Spanjaard Guillermo García-López. Vorig jaar stond Wawrinka nog in de eindstrijd, die hij toen kansloos verloor van Rafael Nadal.