Auto waarin Rinus Michels als bondscoach rondreed onder de hamer

TC-lid Hoek: 'Binnen Zeeland hebben we by far de beste ploeg'

4 december HULST - Hij speelde jarenlang voor Hoek en werd in 1996 met de club kampioen op het hoogste niveau. Jacky Lambert (45) is nu al enkele jaren lid van de technische commissie van de hoofdklasser, die opnieuw moeilijke tijden doormaakt. Na drie nederlagen op rij, ging de ploeg van trainer Jannes Tant zaterdag op bezoek bij koploper Noordwijk. ,,Over een titel of de top drie moeten wij niet meer praten'', zei de oud-spits zaterdag al in de PZC. Lees het volledige verhaal hieronder