Australische succescoach van Boris Becker overleden

VIDEO Perkpolder voelt voor Betsema zoals thuis, Vos’ gele pakkie besmeurd

4 januari PERKPOLDER - Denise Betsema was zondag in haar element. De 27-jarige veldrijdster zag wel overeenkomsten tussen Texel, waar ze woont en traint, en het parkoers in Perkpolder. ,,De korte, stijle klim­metjes liggen me wel”, zei ze breeduit glimlachend. ,,Hoewel het erg koud was, heb ik het onderweg heel leuk gehad.”