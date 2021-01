Australiërs verbijsterd over wereldvreemde tennissers: ‘Balkon van Djoko is groter dan mijn kamer’

Door Rik Spekenbrink



Volgens de Australische tv-zender Nine News Melbourne stond er voor Paula Badosa gisteravond humble pie op het menu. Oftewel: ze moet een toontje lager zingen. Dat juist een van de luidst klagende tennissers tijdens de strenge veertiendaagse quarantaine zélf corona had opgelopen, werd in het avondjournaal bijna triomfantelijk gemeld. Een shot waarop de Spaanse Badosa, als ware ze een melaatse, het ‘gezondheidshotel’ binnenliep, werd tot drie keer toe herhaald. Gevolgd door de constatering dat er in de hele staat Victoria voor de zestiende dag op rij niet één lokale inwoner positief had getest.