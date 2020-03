Australian Open-winnares Kenin de sterkste in Lyon

Kenin veroverde begin dit jaar in Melbourne haar eerste grandslamtitel. Ze verloor op de twee toernooien na de Australian Open, in Dubai en Doha, steeds haar eerste partij. In Lyon maakte ze haar favorietenrol wel waar, al had de nummer 5 van de wereld wel in al haar partijen drie sets nodig.



In de halve finale klopte ze de Belgische Alison Van Uytvanck in een partij die 2,5 duurde en drie tiebreaks telde: 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2). Friedsam bereikte de eindstrijd door een zege op de Russin Daria Kasatkina (6-3, 3-6, 6-2).