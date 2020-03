Australian Open-winnares Kenin bereikt finale in Lyon

De 21-jarige Kenin, de nummer 5 van de wereld, verloor op de twee toernooien na de Australian Open - in Dubai en Doha - nog haar eerste partij. In Lyon maakt ze haar favorietenrol vooralsnog waar, al had ze wel in alle partijen drie sets nodig.



Zondag is de Duitse Anna-Lena Friedsam de tegenstandster van Kenin. Friedsam won van de Russin Daria Kasatkina: 6-3 3-6 6-2.



Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama-Kerkhove staan in de finale van het dubbelspel.