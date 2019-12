Australian Open: Ook meer prijzengeld voor de mindere tennisgoden

Groen licht van arts Van Aert lijkt in Loenhout zijn rentree te gaan maken

23 december Wout van Aert mag van de dokter starten in de Azencross in Loenhout aanstaande vrijdag. De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma, die tijdens de Tour de France geblesseerd raakte na een zware val, had al eind november laten weten dat hij op 27 december in Loenhout zijn rentree in het veld wilde maken. Hij moest echter nog een keuring van de arts afwachten.