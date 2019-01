Australian Open in gevaar voor Zverev

Skiër Luitz speelt vals en raakt wereldbe­ker­ze­ge kwijt

12:43 De Duitse skiër Stefan Luitz vierde begin december in Beaver Creek uitbundig zijn eerste overwinning in de wereldbeker, maar hij is die zege nu weer kwijt. De 26-jarige Duitser had tussen de twee manches van de reuzenslalom in via een masker zuurstof genomen. Dat is in strijd met de antidopingregels van de internationale skifederatie FIS.