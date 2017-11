Australian Open biedt 'probleemkind' Tomic kans voor kwalificatie

Dijkers voelt zich op haar plek tussen de jonkies van Tanaka

23 november GOES - Via omzwervingen in Leiden en Zoetermeer belandde tafeltennisster Sophie Dijkers (53) afgelopen zomer bij het eerste vrouwenteam van Tanaka in Etten-Leur. Met een belangrijke taak ging ze in Brabant aan de slag en inmiddels is ze er helemaal op haar plek.