Australian Open 2023 | Alle uitslagen en het complete programma uit Melbourne, Djokovic vandaag in actie

Zevende editie van Hulst by Lightrun was razendsnel ‘volgeboekt’ met 1100 deelnemers

In Hulst wordt vrijdag 20 januari de zevende editie van Hulst by Lightrun gelopen. Er wordt 's avonds hardgelopen over 5,4 en 9,1 kilometer, ook is er een wandelonderdeel over 5,4 kilometer.

19 januari